Високоточна ракетна зброя дозволить Україні стримати агресію РФ - Президент
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Власна високоточна ракетна зброя дозволить Україні стримати агресію Росії. Про це заявив Президент України Петро Порошенко під час виступу в Черкасах, передає кореспондент УНН.
"Нам потрібна високоточна ракетна зброя підвищеного радіусу дії, здатна вражати цілі далеко в тилу ворога. Це зробить агресора стриманішим, а нашу оборону – надійнішою. Для мене безпека українців – понад усе", - зазначив голова держави.
За його словами, найближчим часом в Україні відбудуться випробування і навчання із застосування української зброї.
При цьому Президент наголосив, що помилки Будапештського меморандуму Україна вже не буде повторювати.
Нагадаємо, Україна планує закупівлю сучасного високоточного ракетного озброєння.