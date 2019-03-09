Высокоточное ракетное оружие позволит Украине сдержать агрессию РФ - Президент
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. Собственное высокоточная ракетное оружие позволит Украине сдержать агрессию России. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время выступления в Черкассах, передает корреспондент УНН.
"Нам нужно высокоточное ракетное оружие повышенного радиуса действия, способное поражать цели далеко в тылу врага. Это сделает агрессора сдержанным, а нашу оборону - надежной. Для меня безопасность украинцев - превыше всего", - отметил глава государства.
По его словам, в ближайшее время в Украине состоятся испытания и обучение по применению украинского оружия.
При этом Президент подчеркнул, что ошибки Будапештского меморандума Украина уже не будет повторять.
Напомним, Украина планирует закупку современного высокоточного ракетного вооружения.