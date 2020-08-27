Правительство одной из федеральных земель Германии заявило, что не откажется от "Северного потока-2"

Премьер подчеркнула, что правительство земли выступает против попыток США предписывать Германии, “откуда и по какому маршруту получать энергию”. “Мы твердо привержены сооружению газопровода по дну Балтийского моря”, — приводит ее слова Deutsche Welle.

В свою очередь член фракции Левой партии в ландтаге Карстен Кольбе заявил, что “шантажу нет места в мировой торговле”. По его словам, “Северный поток-2” “должен быть завершен и введен в эксплуатацию в установленном порядке”.

Ранее газета Handelsblatt сообщила, что в письме, датированном 5 августа, американские сенаторы Тед Круз, Том Коттон и Рон Джонсон пригрозили оператору расположенного в Мекленбурге — Передней Померании порта Мукран — компании Faehrhafen Sassnitz — значительными последствиями, если он немедленно не прекратит использовать гавань в качестве логистической базы для “Северного потока-2”. Именно там пришвартовано судно-трубоукладчик “Академик Черский”, которое называлось возможным достройщиком “Северного потока-2”, и хранятся трубы для этого газопровода.

При этом страны — члены Евросоюза инициировали консультации с Госдепартаментом, в ходе которых выразили протест в связи с санкционным давлением Соединенных Штатов на участников проекта “Северный поток-2”.