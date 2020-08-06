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Сенатори США погрожують німецькій компанії санкціями, якщо вона допомагатиме "Північному потоку-2"

Сенатори США погрожують німецькій компанії санкціями, якщо вона допомагатиме "Північному потоку-2"

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 серпня. УНН. Троє американських сенаторів надіслали листа німецькій компанії Fährhafen Sassnitz GmbH, у якому попередили про запровадження санкцій, якщо компанія не припинить логістично підтримувати “Північний потік-2”. Про це повідомляє УНН з посиланням на Handelsblatt.

“Троє американських сенаторів хочуть змусити Fährhafen Sassnitz на Рюгені негайно припинити допомогу для робіт над “Північним потоком-2”. Інакше будуть наслідки... Разом із своїми колегами-сенаторами Томом Коттоном та Роном Джонсоном (Тед — ред.) Круз написав керівництву Fährhafen Sassnitz GmbH. У тристорінковому листі від 5 серпня Круз, Коттон та Джонсон загрожували серйозними наслідками, якщо компанія, яка управляє портом Мукран на Рюгені, негайно не припинить логістичну підтримку “Північному потоку-2”, — повідомили в ЗМІ.

У листі зазначається, що якщо компанія продовжить підтримувати “Північний потік-2” і надавати йому товари та послуги, то це знищить майбутнє фінансове виживання компанії.

Вказано, що порт Мукран служить логістичною базою, де зберігаються труби, необхідні для завершення газопроводу.

“Сенатори звинувачують Fährhafen Sassnitz GmbH у свідомому наданні важливих товарів, послуг та іншої підтримки проекту „Північний потік-2“. Труби для трубопроводу зберігалися в порту, а також порт надавав провізію двом російським кораблям”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що сенатори стверджують, що як тільки судна “Академік Черський” і “Фортуна” почнуть прокладати труби дном моря — німецька компанія потрапить під санкції США і не зможе отримувати фінансову підтримку. Зокрема, з нею буде заборонено вести бізнес усім американцям і компаніям. Це також стосується використання порту Мукран.

Нагадаємо, німецькі екологи звернулися до суду через будівництво “Північного потоку-2”.

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