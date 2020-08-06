Сенаторы США угрожают немецкой компании санкциями, если она будет помогать "Северному потоку-2"

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 82354 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 101757 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 126458 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107219 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127186 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101190 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102020 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104041 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101953 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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4 марта, 07:12 • 101507 просмотра

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Сенаторы США угрожают немецкой компании санкциями, если она будет помогать "Северному потоку-2"

Сенаторы США угрожают немецкой компании санкциями, если она будет помогать "Северному потоку-2"

Киев  •  УНН

 • 13121 просмотра

КИЕВ. 6 августа. УНН. Трое американских сенаторов направили письмо немецкой компании Fährhafen Sassnitz GmbH, в котором предупредили о введении санкций, если компания не прекратит логистически поддерживать “Северный поток-2”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Handelsblatt.

“Трое американских сенаторов хотят заставить Fährhafen Sassnitz на Рюгене немедленно прекратить помощь для работ над “Северным потоком-2”. Иначе будут последствия... Вместе со своими коллегами-сенаторами Томом Коттоном и Роном Джонсоном (Тед — ред.) Круз написал руководству Fährhafen Sassnitz GmbH. В трехстраничном письме от 5 августа Круз, Коттон и Джонсон угрожали серьезными последствиями, если компания, которая управляет портом Мукран на Рюгене, немедленно не прекратит логистическую поддержку “Северному потоку-2”, — сообщили в СМИ.

В письме отмечается, что если компания продолжит поддерживать “Северный поток-2” и предоставлять ему товары и услуги, то это уничтожит будущее финансовое выживание компании.

Указано, что порт Мукран служит логистической базой, где хранятся трубы, необходимые для завершения газопровода.

“Сенаторы обвиняют Fährhafen Sassnitz GmbH в сознательном предоставлении важных товаров, услуг и иной поддержки проекта „Северный поток-2“. Трубы для трубопровода хранились в порту, а также порт предоставлял провизию двум российским кораблям”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что сенаторы утверждают, что как только судна “Академик Черский” и “Фортуна” начнут прокладывать трубы по дну моря — немецкая компания попадет под санкции США и не сможет получать финансовую поддержку. В частности, с ней будет запрещено вести бизнес всем американцам и компаниям. Это также касается использования порта Мукран.

Напомним, немецкие экологи обратились в суд из-за строительства “Северного потока-2”.

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