Сенаторы США угрожают немецкой компании санкциями, если она будет помогать "Северному потоку-2"
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Трое американских сенаторов направили письмо немецкой компании Fährhafen Sassnitz GmbH, в котором предупредили о введении санкций, если компания не прекратит логистически поддерживать “Северный поток-2”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Handelsblatt.
“Трое американских сенаторов хотят заставить Fährhafen Sassnitz на Рюгене немедленно прекратить помощь для работ над “Северным потоком-2”. Иначе будут последствия... Вместе со своими коллегами-сенаторами Томом Коттоном и Роном Джонсоном (Тед — ред.) Круз написал руководству Fährhafen Sassnitz GmbH. В трехстраничном письме от 5 августа Круз, Коттон и Джонсон угрожали серьезными последствиями, если компания, которая управляет портом Мукран на Рюгене, немедленно не прекратит логистическую поддержку “Северному потоку-2”, — сообщили в СМИ.
В письме отмечается, что если компания продолжит поддерживать “Северный поток-2” и предоставлять ему товары и услуги, то это уничтожит будущее финансовое выживание компании.
Указано, что порт Мукран служит логистической базой, где хранятся трубы, необходимые для завершения газопровода.
“Сенаторы обвиняют Fährhafen Sassnitz GmbH в сознательном предоставлении важных товаров, услуг и иной поддержки проекта „Северный поток-2“. Трубы для трубопровода хранились в порту, а также порт предоставлял провизию двум российским кораблям”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что сенаторы утверждают, что как только судна “Академик Черский” и “Фортуна” начнут прокладывать трубы по дну моря — немецкая компания попадет под санкции США и не сможет получать финансовую поддержку. В частности, с ней будет запрещено вести бизнес всем американцам и компаниям. Это также касается использования порта Мукран.
Напомним, немецкие экологи обратились в суд из-за строительства “Северного потока-2”.