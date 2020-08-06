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Німецькі екологи звернулися до суду через будівництво "Північного потоку-2"

Київ • УНН

 • 13063 перегляди

КИЇВ. 6 серпня. УНН. Екологічна організація у Німеччині наполягає, що "Північний потік-2" не отримав би дозволів на основі нових наукових знань. Вона подала в суд і вимагає заборонити прокладання газопроводу. Про це повідомляє DW, інформує УНН.

"DUH вимагає у гірничого відомства Штральзунда взяти до уваги нові наукові дані про неконтрольовані викиди метану і перевірити його витік під час видобутку, транспортування та переробки природного газу. Метан є основною складовою природного газу та завдає у 86 разів більше шкоди клімату, ніж CO2", - повідомила організація.

Як вказують у DUH, викиди метану під час видобутку газу набагато більші, ніж передбачалося раніше. Раніше гірнича інспекція Штральзунда відхилила заяву організації, тому екологи подали позов до суду.

"DUH вимагає призупинити будівництво "Північного потоку-2" до завершення розгляду справи. Ми впевнені, що "Північний потік-2" не отримав би дозволів на основі доступних зараз наукових знань. Тепер необхідно враховувати нові методи вимірювання витоку метану, оскільки вони показують, що трубопровід має величезний вплив на наш клімат", - наголосив очільник відділу енергетики та захисту клімату DUH Константін Цергер.

Зазначається, що у суді в Грайфсвальді підтвердили надходження скарги. Дату першого розгляду ще не визначили. 

Як повідомлялося раніше в УНН, очільник уряду Польщі назвав "Північний потік–2" розплатою "за зброю для Путіна".

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