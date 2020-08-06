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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 76804 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 100928 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 125192 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 106507 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 126385 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100988 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101846 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103829 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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Немецкие экологи обратились в суд из-за строительства "Северного потока-2"

Немецкие экологи обратились в суд из-за строительства "Северного потока-2"

Киев  •  УНН

 • 13062 просмотра

КИЕВ. 6 августа. УНН. Экологическая организация в Германии настаивает, что "Северный поток-2" не получил бы разрешения на основе новых научных знаний. Она подала в суд и требует запретить прокладку газопровода. Об этом сообщает DW, информирует УНН.

"DUH требует у горного ведомства Штральзунда учесть новые научные данные о неконтролируемых выбросах метана и проверить его утечка при добыче, транспортировке и переработке природного газа. Метан является основной составляющей природного газа и наносит в 86 раз больше вреда климату, чем CO2", - сообщила организация.

Как указывают в DUH, выбросы метана при добыче газа гораздо больше, чем предполагалось ранее. Ранее горная инспекция Штральзунда отклонила заявление организации, поэтому экологи подали иск в суд.

"DUH требует приостановить строительство "Северного потока-2" до завершения рассмотрения дела. Мы уверены, что "Северный поток-2" не получил бы разрешения на основе доступных сейчас научных знаний. Теперь необходимо учитывать новые методы измерения утечки метана, поскольку они показывают, что трубопровод имеет огромное влияние на наш климат", - подчеркнул глава отдела энергетики и защиты климата DUH Константин Цергер.

Отмечается, что в суде в Грайфсвальде подтвердили поступление жалобы. Дату первого рассмотрения еще не определили.

Как сообщалось ранее в УНН, глава правительства Польши назвал "Северный поток-2" расплатой "за оружие для Путина".

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