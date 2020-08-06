Немецкие экологи обратились в суд из-за строительства "Северного потока-2"
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Экологическая организация в Германии настаивает, что "Северный поток-2" не получил бы разрешения на основе новых научных знаний. Она подала в суд и требует запретить прокладку газопровода. Об этом сообщает DW, информирует УНН.
"DUH требует у горного ведомства Штральзунда учесть новые научные данные о неконтролируемых выбросах метана и проверить его утечка при добыче, транспортировке и переработке природного газа. Метан является основной составляющей природного газа и наносит в 86 раз больше вреда климату, чем CO2", - сообщила организация.
Как указывают в DUH, выбросы метана при добыче газа гораздо больше, чем предполагалось ранее. Ранее горная инспекция Штральзунда отклонила заявление организации, поэтому экологи подали иск в суд.
"DUH требует приостановить строительство "Северного потока-2" до завершения рассмотрения дела. Мы уверены, что "Северный поток-2" не получил бы разрешения на основе доступных сейчас научных знаний. Теперь необходимо учитывать новые методы измерения утечки метана, поскольку они показывают, что трубопровод имеет огромное влияние на наш климат", - подчеркнул глава отдела энергетики и защиты климата DUH Константин Цергер.
Отмечается, что в суде в Грайфсвальде подтвердили поступление жалобы. Дату первого рассмотрения еще не определили.
Как сообщалось ранее в УНН, глава правительства Польши назвал "Северный поток-2" расплатой "за оружие для Путина".