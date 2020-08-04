Очільник уряду Польщі назвав "Північний потік–2" розплатою "за зброю для Путіна"

Відповідаючи на запитання про заяви у керівній партії "Право і справедливість" з "різкою риторикою стосовно Німеччини", польський прем’єр-міністр зазначив, що у членів цієї партії є "різні голоси" та "різні крила".

"Я би не сказав, що існує різка антинімецька риторика. Є питання, яких ми не любимо і про це говоримо, наприклад Nord Stream. На наш погляд, це розплата європейськими грошима за зброю для Путіна", – відповів Моравєцький.

Нагадаємо, Сенат США схвалив бюджет Пентагону з санкціями проти "Північного потоку-2". Проте у Німеччині сподіваються, що США не буде вводити санкції через будування російського газопроводу.