Очільник уряду Польщі назвав "Північний потік–2" розплатою "за зброю для Путіна"
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравєцький назвав "Північний потік-2" розплатою "за зброю для Путіна". Про це очільник польського уряду заявив в онлайн-розмові, зорганізованій Atlantic Council, пише "Польске радіо", передає УНН.
Відповідаючи на запитання про заяви у керівній партії "Право і справедливість" з "різкою риторикою стосовно Німеччини", польський прем’єр-міністр зазначив, що у членів цієї партії є "різні голоси" та "різні крила".
"Я би не сказав, що існує різка антинімецька риторика. Є питання, яких ми не любимо і про це говоримо, наприклад Nord Stream. На наш погляд, це розплата європейськими грошима за зброю для Путіна", – відповів Моравєцький.
Нагадаємо, Сенат США схвалив бюджет Пентагону з санкціями проти "Північного потоку-2". Проте у Німеччині сподіваються, що США не буде вводити санкції через будування російського газопроводу.