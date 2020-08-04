Глава правительства Польши назвал "Северный поток-2" расплатой "за оружие для Путина"
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал "Северный поток-2" расплатой "за оружие для Путина". Об этом глава польского правительства заявил в онлайн-беседе, организованной Atlantic Council, пишет "Польское радио", передает УНН.
Отвечая на вопрос о заявлениях в правящей партии "Право и справедливость" с "резкой риторикой в отношении Германии", польский премьер-министр отметил, что у членов этой партии есть "разные голоса" и "разные крылья".
"Я бы не сказал, что существует резкая антинемецкая риторика. Есть вопросы, которые мы не любим и об этом говорим, например Nord Stream. На наш взгляд, это расплата европейскими деньгами за оружие для Путина", - ответил Моравецкий.
Напомним, Сенат США одобрил бюджет Пентагона с санкциями против "Северного потока-2". Однако в Германии надеются, что США не будет вводить санкции из-за строительства российского газопровода.