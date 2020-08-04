У Німеччині сподіваються уникнути санкцій США через "Північний потік - 2"

"Ми все ще сподіваємося, що до цих санкцій справа не дійде. Ми в федеральному уряді єдині в думці, що в будь-який час готові до переговорів з метою уникнути ескалації", - сказав Альтмайєр.

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За його словами, без участі Берліну не вдалося б роками забезпечувати транзит газу з Росії через територію України.

"Ми тут, у цьому міністерстві, провели вирішальні переговори. На півночі Німеччини ми будуємо термінали, які дозволять приймати також зріджений газ з США і продавати у ФРН", - зазначив Альтмайєр.

У зв'язку з цим він вважає, що у Вашингтона немає ніяких причин для введення санкцій.

"Крім того, я сподіваюся і очікую, що всі сторони будуть дотримуватися і норм міжнародного права", - додав міністр економіки ФРН.

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Як повідомляв УНН, Сенат США схвалив бюджет Пентагону з санкціями проти "Північного потоку-2". Зокрема, в оборонному бюджеті 2021 року додали положення про посилення санкцій відносно російського підводного газопроводу "Північний потік-2".