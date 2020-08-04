В Германии надеются избежать санкций США из-за "Северного потока – 2"
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. В Германии рассчитывают, что США не введут санкции из-за строительства газопровода "Северный поток – 2". Такое мнение высказал министр экономики ФРГ Петер Альтмайер, пишет DW, передает УНН.
"Мы все еще надеемся, что до этих санкций дело не дойдет. Мы в федеральном правительстве едины во мнении, что в любое время готовы к переговорам с целью избежать эскалации", – сказал Альтмайер.
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По его словам, без участия Берлина не удалось бы годами обеспечивать транзит газа из России через территорию Украины.
"Мы здесь, в этом министерстве, провели решающие переговоры. На севере Германии мы строим терминалы, которые позволят принимать также сжиженный газ из США и продавать в ФРГ", – отметил Альтмайер.
В связи с этим он считает, что у Вашингтона нет никаких причин для введения санкций.
"Кроме того, я надеюсь и ожидаю, что все стороны будут соблюдать и нормы международного права", - добавил министр экономики ФРГ.
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Как сообщал УНН, Сенат США одобрил бюджет Пентагона с санкциями против "Северного потока-2". В частности, в оборонном бюджете 2021 года добавили положение об усилении санкций в отношении российского подводного газопровода "Северный поток-2".