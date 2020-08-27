Уряд однієї з федеральних земель Німеччини заявив, що не відмовиться від "Північного потоку-2"
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Прем’єр-міністр німецької федеральної землі Мекленбург — Передня Померанія Мануела Швезіг підтвердила прихильність влади регіону реалізації проекту “Північний потік-2”. Як повідомляє Deutsche Welle, під час дискусій в ландтазі (земельного парламенту) в четвер вона вказала, що газопровід важливий для майбутнього енергопостачання ФРН, пише УНН.
Прем’єр підкреслила, що уряд землі виступає проти спроб США наказувати Німеччини, “звідки і яким маршрутом отримувати енергію”. “Ми твердо прихильні спорудженню газопроводу по дну Балтійського моря”, — наводить її слова Deutsche Welle.
У свою чергу член фракції Лівої партії в ландтазі Карстен Кольбе заявив, що “шантажу немає місця в світовій торгівлі”. За його словами, “Північний потік-2” “повинен бути завершений і введений в експлуатацію в установленому порядку”.
Раніше газета Handelsblatt повідомила, що у листі, датованому 5 серпня, американські сенатори Тед Круз, Том Коттон і Рон Джонсон пригрозили оператору розташованого в Мекленбурзі — Передній Померанії порту Мукран — компанії Faehrhafen Sassnitz — значними наслідками, якщо він негайно не припинить використовувати гавань в якості логістичної бази для “Північного потоку-2”. Саме там пришвартовано судно-трубоукладач “Академік Черський”, яке називалося можливим добудовником “Північного потоку-2”, і зберігаються труби для цього газопроводу.
При цьому країни — члени Євросоюзу ініціювали консультації з Держдепартаментом, в ході яких висловили протест у зв’язку з санкційним тиском Сполучених Штатів на учасників проекту “Північний потік-2”.