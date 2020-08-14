Die Welt: 24 держави ЄС висловили протест через тиск США на "Північний потік-2"

За інформацією її джерел, протест був виражений під час відеоконференції 12 серпня. До демаршу не приєдналася лише три країни, які саме, не уточнюється.

Держави ЄС висловили стурбованість “санкціями США проти європейських підприємств і інтересів”, пише видання. “ЄС вважає екстериторіальне застосування санкцій порушенням міжнародного права”, — відзначають держав співтовариства.

У Німеччині неодноразово заявляли, що вважають санкції США проти учасників будівництва газопроводу неприйнятними.

Відзначимо, Євросоюз твердо виступає проти односторонніх санкцій і погроз їх застосування з боку США щодо газопроводів “Північний потік-2” і “Турецький потік”, оскільки подібні заходи суперечать міжнародному праву. Про це йшлося в поширеній заяві верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля.