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Правительство Никарагуа под давлением оппозиции освободило 100 политзаключенных

Правительство Никарагуа под давлением оппозиции освободило 100 политзаключенных

Киев  •  УНН

 • 8243 просмотра

КИЕВ. 21 мая. УНН. Правительство Никарагуа начало процесс освобождения 100 политических заключенных после угроз со стороны оппозиции о выходе из переговоров по урегулированию политического кризиса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

“Мы подписали 100 приказов об освобождении людей, арестованных за преступления против общественной безопасности и общественного порядка", - заявил министр внутренних дел.

По данным правительства, освобождение этих людей является частью плана по освобождению почти 300 политзаключенных, которое планируется провести до 18 июня.

О намерении выпустить такое количество арестованных власти заявили после того, как оппозиция выступила с угрозами выйти из процесса переговоров по разрешению политического кризиса, в связи с чем могла бы произойти всеобщая забастовка.

Список из 300 заключенных был согласован между правительством Ортеги и оппозицией ранее в этом году.

Напомним, правительство арестовало сотни людей во время жестоких столкновений, которые впервые произошли в апреле 2018 года, когда президент Даниэль Ортега попытался сократить социальные пособия.

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