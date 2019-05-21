Уряд Нікарагуа під тиском опозиції звільнив 100 політв'язнів
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Уряд Нікарагуа почав процес звільнення 100 політичних в'язнів після погроз з боку опозиції про вихід з переговорів по врегулюванню політичної кризи. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
"Ми підписали 100 наказів про звільнення людей, заарештованих за злочини проти громадської безпеки та громадського порядку", - заявив міністр внутрішніх справ.
За даними уряду, звільнення цих людей є частиною плану зі звільнення майже 300 політв'язнів, яке планується провести до 18 червня.
Про намір випустити таку кількість заарештованих влада заявила після того, як опозиція виступила з погрозами вийти з процесу переговорів щодо розв'язання політичної кризи, в зв'язку з чим могла б відбутися загальний страйк.
Список з 300 ув'язнених був погоджений між урядом Ортеги і опозицією раніше в цьому році.
Нагадаємо, уряд заарештував сотні людей під час жорстоких зіткнень, які вперше відбулися в квітні 2018 року, коли президент Даніель Ортега спробував скоротити соціальну допомогу.