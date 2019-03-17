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У Нікарагуа знову спалахнули антиурядові протести

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 березня. УНН. Протестуючі проти президента Нікарагуа Даніеля Ортега вийшли на вулиці в суботу, вимагаючи звільнення всіх політв'язнів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

У Нікарагуа знову спалахнули антиурядові протести

Деякі демонстранти, що зібралися в різних точках столиці Манагуа, були побиті поліцією, яка з листопада ввела заборону на вуличні акції протесту.

Поліція заарештувала, щонайменше, 61 протестуючого, згідно з підрахунками, проведеними студентськими організаторами. Серед затриманих є як мінімум два активіста опозиції, які брали участь в політичному діалозі з урядом, розпочатому в кінці лютого.

Чиновники звільнили другу групу з 50 ув'язнених в п'ятницю після того, як опозиція зажадала звільнення більшого числа укладених до продовження політичних переговорів.

До цього Міністерство внутрішніх справ випустило 100 інших ув'язнених в лютому.

Нинішні протести в центральноамериканській країні вперше спалахнули в квітні 2018 року, коли лівий уряд Ортеги скоротив соціальну допомогу.

Нагадаємо, за цей час більше 320 осіб були вбиті і більше 600 залишаються в ув'язненні.

Уряд вже заявляв, що є жертвою спроби державного перевороту, що фінансується Сполученими Штатами і Європою.

У лютому Ортега заявив, що готовий реформувати державні інститути напередодні президентських виборів 2021 року.

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