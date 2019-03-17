В Никарагуа снова вспыхнули антиправительственные протесты
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Протестующие против президента Никарагуа Даниэля Ортега вышли на улицы в субботу, требуя освобождения всех политзаключенных. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Некоторые демонстранты, собравшиеся в различных точках столицы Манагуа, были избиты полицией, которая с ноября ввела запрет на уличные акции протеста.
Полиция арестовала, по меньшей мере, 61 протестующего, согласно подсчетам, проведенным студенческими организаторами. Среди задержанных есть как минимум два активиста оппозиции, которые участвовали в политическом диалоге с правительством, начатом в конце февраля.
Чиновники освободили вторую группу из 50 заключенных в пятницу после того, как оппозиция потребовала освобождения большего числа заключенных до продолжения политических переговоров.
До этого Министерство внутренних дел выпустило 100 других в феврале.
Нынешние протесты в центральноамериканской стране впервые вспыхнули в апреле 2018 года, когда левое правительство Ортеги приняло меры по сокращению социальных пособий.
Напомним, за это время более 320 человек были убиты и более 600 остаются в заключении.
Правительство уже заявляло, что является жертвой попытки государственного переворота, финансируемого Соединенными Штатами и Европой.
В феврале Ортега заявил, что готов реформировать государственные институты в преддверии президентских выборов 2021 года.