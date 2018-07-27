Кількість загиблих під час протестів у Нікарагуа досягло 448 чоловік

“448 загиблих, 31 з них — неповнолітній, 2,83 тисячі поранених”, — йдеться в повідомленні правозахисної асоціацію з прав людини.

Нагадаємо, акції протесту почалися минулого тижня, приводом для них послужила реформа соціального страхування. Вона передбачає підвищення ставки внеску на соціальне страхування до 22,5 відсотка для близько 700 тисяч працівників. Ескалація насильства охопила столицю країни Манагуа та інші міста з 18 квітня. Нинішня хвиля протестів стала наймасштабнішою за 11 років президентства Даніеля Ортеги.