Кількість загиблих під час протестів у Нікарагуа досягло 448 чоловік
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. Кількість загиблих під час протестів у Нікарагуа досягло 448 чоловік. Про це повідомляє УНН з посиланням на місцевий телеканал Televisa.
“448 загиблих, 31 з них — неповнолітній, 2,83 тисячі поранених”, — йдеться в повідомленні правозахисної асоціацію з прав людини.
Нагадаємо, акції протесту почалися минулого тижня, приводом для них послужила реформа соціального страхування. Вона передбачає підвищення ставки внеску на соціальне страхування до 22,5 відсотка для близько 700 тисяч працівників. Ескалація насильства охопила столицю країни Манагуа та інші міста з 18 квітня. Нинішня хвиля протестів стала наймасштабнішою за 11 років президентства Даніеля Ортеги.