Количество погибших во время протестов в Никарагуа достигло 448 человек

“448 погибших, 31 из них — несовершеннолетние, 2,83 тысячи раненых”, — говорится в сообщении правозащитной ассоциации по правам человека.

Напомним, акции протеста начались на прошлой неделе, поводом для них послужила реформа социального страхования. Она предусматривает повышение ставки взноса на социальное страхование до 22,5 процента для около 700 тыс. работников. Эскалация насилия охватила столицу страны Манагуа и другие города с 18 апреля. Нынешняя волна протестов стала самой масштабной за 11 лет президентства Даниэля Ортеги.