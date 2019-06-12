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Правительство направило 6 млн грн на противопожарную безопасность в "Молодой гвардии"

Киев • УНН

 • 13414 просмотра

КИЕВ. 12 июня. УНН. Кабинет министров направил дополнительно 6 млн грн на противопожарную безопасность в детском центре "Молодая гвардия". Соответствующее решение было принято на заседании правительства, передает корреспондент УНН.

Правительство направило 6 млн грн на противопожарную безопасность в "Молодой гвардии"

"Указанным постановлением мы выделяем дополнительные средства - более 6 млн грн на обеспечение пожарной безопасности, мер противопожарной безопасности в заведении "Молодая гвардия", учитывая серьезную ситуацию в стране с пожарной безопасностью, необходимостью обеспечить именно защиту детей", - отметил министр социальной политики Андрей Рева.

По его словам, эти средства поступят в учреждение в результате принятия постановления "О перераспределении некоторых расходов государственного бюджета, предусмотренных Министерству социальной политики на 2019 год и внесении изменения в пункт 3 Порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для организации оздоровления и отдыха детей, которые требуют особого внимания и поддержки, в детских центрах "Артек" и "Молодая гвардия".

Напомним, власти Одессы планирует за средства городского бюджета отправить на отдых около сотни детей из категории льготников в лагерь "Виктория", в котором несколько лет назад произошел смертельный пожар.

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