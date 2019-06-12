Уряд направив 6 млн грн на протипожежну безпеку у "Молодій гвардії"
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Кабінет міністрів направив додатково 6 млн грн на протипожежну безпеку в дитячому центрі "Молода гвардія". Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду, передає кореспондент УНН.
"Зазначеною постановою ми виділяємо додаткові кошти – понад 6 млн грн на забезпечення пожежної безпеки, заходів протипожежної безпеки в закладі "Молода гвардія" з огляду на серйозну ситуацію, що є в країні з пожежною безпекою, необхідністю забезпечити саме захист дітей", - зазначив міністр соціальної політики Андрій Рева.
За його словами, ці кошти надійдуть до закладу в результаті ухвалення постанови "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству соціальної політики на 2019 рік, і внесення зміни до пункту 3 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для організації оздоровлення і відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, в дитячих центрах “Артек” і “Молода гвардія”.
Нагадаємо, влада Одеси планує за кошти міського бюджету відправити на відпочинок близько сотні дітей із категорії пільговиків до табору "Вікторія", у якому кілька років тому сталася смертельна пожежа.