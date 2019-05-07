В одеському таборі, де згоріли троє дівчат, планують оздоровити дітей

КИЇВ. 7 травня. УНН. Влада Одеси планує за кошти міського бюджету відправити на відпочинок близько сотні дітей із категорії пільговиків до табору "Вікторія", у якому кілька років тому сталася смертельна пожежа. Відповідна інформація міститься в розпорядженні одеського міського голови Геннадія Труханова №340 від 3 травня поточного року, передає УНН.