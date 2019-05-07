В одеському таборі, де згоріли троє дівчат, планують оздоровити дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Влада Одеси планує за кошти міського бюджету відправити на відпочинок близько сотні дітей із категорії пільговиків до табору "Вікторія", у якому кілька років тому сталася смертельна пожежа. Відповідна інформація міститься в розпорядженні одеського міського голови Геннадія Труханова №340 від 3 травня поточного року, передає УНН.
Згідно з текстом розпорядження, міська влада планує організувати оздоровлення та відпочинок: дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування; дітей ветеранів і учасників війни; дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи; дітей з багатодітних сімей або сімей у складних життєвих обставинах; дітей з інвалідністю, потерпілих від аварії на ЧАЕС, постраждалих внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф тощо. Одним із визначених владою місць відпочинку зазначено комунальний позашкільний навчальний заклад "Одеський міський дитячий оздоровчо-спортивний комплекс "Вікторія".
У ньому, згідно з документом, планують оздоровити до 100 дітей у період з 8 по 28 серпня 2019 року.
На початку року УНН повідомляв, що нинішнього літа планують відновити роботу кам’яних будинків дитячого табору "Вікторія" в Одесі.
Нагадаємо, у вересні 2017 року на території дитячого оздоровчого комплексу "Вікторія" сталося займання двоповерхового дерев’яного корпусу. Полум'я охопило дерев’яну будівлю комплексу по усій площі. Внаслідок пожежі загинули троє дітей.