В одесском лагере, где сгорели три девочки, планируют оздоровить детей
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Власти Одессы планируют за средства городского бюджета отправить на отдых около сотни детей из категории льготников в лагерь "Виктория", в котором несколько лет назад произошел смертельный пожар. Соответствующая информация содержится в распоряжении одесского городского головы Геннадия Труханова №340 от 3 мая текущего года, передает УНН.
Согласно тексту распоряжения, городские власти планируют организовать оздоровление и отдых: детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки; детей ветеранов и участников войны; детей, зарегистрированных как внутренне перемещенные лица; детей из многодетных семей или семей в сложных жизненных обстоятельствах; детей с инвалидностью, пострадавших от аварии на ЧАЭС, пострадавших в результате стихийного бедствия, техногенных аварий, катастроф и тому подобное. Одним из определенных властью мест отдыха указано коммунальное внешкольное учебное заведение "Одесский городской детский оздоровительно-спортивный комплекс "Виктория".
В нем, согласно документу, планируется оздоровить до 100 детей в период с 8 по 28 августа 2019 года.
В начале года УНН сообщал, что этим летом планируют возобновить работу каменных домов детского лагеря "Виктория" в Одессе.
Напомним, в сентябре 2017 года на территории детского оздоровительного комплекса "Виктория" произошло возгорание двухэтажного деревянного корпуса. Пламя охватило деревянное здание комплекса по всей площади. В результате пожара погибли трое детей.