Правительство Литвы утвердило планы по увеличению армии почти в полтора раза
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июня. УНН. Литовское правительство утвердило планы увеличения вооруженных сил страны на ближайшие десять лет с 10,9 до 14,5 тысяч человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на портал Delfi.
“Правительство Литвы утвердило планы увеличения численности вооруженных сил страны в ближайшие десять лет. Согласно утвержденному правительством проекту, количество профессиональных военных до 2028 года должна увеличиться с 10,9 почти до 14,5 тысяч человек”, — говорится в сообщении.
Втрое, до 3,9 тысяч человек, должно увеличиться количество военнослужащих подготовленного резерва, участвующих в учениях. Численность военного призыва должна вырасти на сто человек — до 3,9 тысяч.
Также намечено увеличение добровольческих частей. Так, количество добровольцев сил ополчения в составе вооруженных сил возрастет на 900 человек — до 6,3 тысяч.
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В частности, добавляется, что количество курсантов Литовской военной академии и военнослужащих, обучающихся на курсах младших офицеров, останется без изменения — 320 и 610 соответственно.
Такие планы развития подготовлены на основе соглашения политических партий страны о том, что в 2030 году на оборону будет выделяться 2,5% ВВП. Сейчас оборонительные ассигнования Литвы несколько превышают 2%.
Напомним, до 2022 года Польша поставит на вооружение систему Patriot.