Уряд Литви затвердив плани щодо збільшення армії майже в півтора раза
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Литовський уряд затвердив плани збільшення збройних сил країни на найближчі десять років з 10,9 до 14,5 тисяч осіб. Про це повідомляє УНН із посиланням на портал Delfi.
“Уряд Литви затвердив плани збільшення чисельності збройних сил країни в найближчі десять років. Згідно із затвердженим урядом проектом, кількість професійних військових до 2028 року має збільшитися з 10,9 майже до 14,5 тисяч осіб”, — ідеться в повідомленні.
Втричі, до 3,9 тисяч осіб, має зрости кількість військовослужбовців підготовленого резерву, які беруть участь у навчаннях. Чисельність військового призову має зрости на сто осіб — до 3,9 тисяч.
Також намічено збільшення добровольчих частин. Так, кількість добровольців сил ополчення у складі збройних сил зросте на 900 осіб — до 6,3 тисяч.
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Зокрема, додається, що кількість курсантів Литовської військової академії та військовослужбовців, що навчаються на курсах молодших офіцерів, залишиться без зміни — 320 і 610 відповідно.
Такі плани розвитку підготовлені з урахуванням угоди політичних партій країни про те, що в 2030 році на оборону виділятиметься 2,5% ВВП. Наразі оборонні асигнування Литви дещо перевищують 2%.
Нагадаємо, до 2022 року Польща поставить на озброєння систему Patriot.