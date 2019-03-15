До 2022 року Польща поставить на озброєння систему Patriot
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. У Міністерстві національної оборони Польщі заявили, що дві батареї протиракетної системи Patriot інтегровані в єдину систему управління ППО IBCS, придбані Польщею у США, будуть поставлені на озброєння польської армії до 2022 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Польща.
Згідно з інформацією видання, в березні 2018 року міністр національної оборони Маріуш Блащак підписав контракт на закупівлю зенітних і протиракетних комплексів Patriot. Система повинна стати одним з основних елементів, що формують протиповітряну оборону країни.
Варто зазначити, що Польща стане другою країною в світі після США з найсучаснішими комплексами Patriot інтегрованими в єдину систему управління комплексами протиповітряної і протиракетної оборони IBCS.
Нагадаємо, раніше УНН повідомляв, що США розгорнули в Ізраїлі нову систему ППО.