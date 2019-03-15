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До 2022 року Польща поставить на озброєння систему Patriot

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. У Міністерстві національної оборони Польщі заявили, що дві батареї протиракетної системи Patriot інтегровані в єдину систему управління ППО IBCS, придбані Польщею у США, будуть поставлені на озброєння польської армії до 2022 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Польща.

До 2022 року Польща поставить на озброєння систему Patriot

Згідно з інформацією видання, в березні 2018 року міністр національної оборони Маріуш Блащак підписав контракт на закупівлю зенітних і протиракетних комплексів Patriot. Система повинна стати одним з основних елементів, що формують протиповітряну оборону країни.

Варто зазначити, що Польща стане другою країною в світі після США з найсучаснішими комплексами Patriot інтегрованими в єдину систему управління комплексами протиповітряної і протиракетної оборони IBCS.

Нагадаємо, раніше УНН повідомляв, що США розгорнули в Ізраїлі нову систему ППО.

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