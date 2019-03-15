К 2022 году Польша поставит на вооружение систему Patriot

Согласно информации издания, в марте 2018 года министр национальной обороны Мариуш Блащак подписал контракт на закупку зенитных и противоракетных комплексов Patriot. Система должна стать одним из основных элементов, формирующих противовоздушную оборону страны.



Стоит отметить, что Польша станет второй страной в мире после США с самыми современными комплексами Patriot интегрированными в единую систему управления комплексами противовоздушной и противоракетной обороны IBCS.



Напомним, ранее УНН сообщал, что США развернули в Израиле новую систему ПВО.