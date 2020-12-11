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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 74637 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 98327 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 115867 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 150946 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 199074 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

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3 марта, 04:20 • 195060 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

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2 марта, 18:35 • 282529 просмотра

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Правительство Грузии ушло в отставку

Правительство Грузии ушло в отставку

Киев  •  УНН

 • 12552 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Правительство Грузии во главе с премьер-министром Георгием Гахарией автоматически ушло в отставку сразу после признания полномочий парламента десятого созыва, передает УНН со ссылкой на "Грузия Online".

Парламент десятого созыва вступил в свои полномочия с момента принятия соответствующего постановления и принесения присяги депутатами парламента.

С этого момента премьер-министр и его кабинет считаются исполняющими обязанности, и у парламента будет почти месяц на утверждение нового правительства.

Кандидатуру главы правительства будет представлять правящая партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия" в течение двух недель после первого заседания.

Уже известно, что этот пост будет занимать действующий премьер-министр Георгий Гахария. После представления он должен будет сформировать свой кабинет и предстать перед парламентом для получения доверия со своей программой. У парламента будет девять дней для процедуры выражения доверия.

За выражение доверия должны проголосовать 76 депутатов парламента.

Как сообщал УНН, в Грузии подсчитали голоса второго тура парламентских выборов.

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