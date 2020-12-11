Правительство Грузии ушло в отставку
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Правительство Грузии во главе с премьер-министром Георгием Гахарией автоматически ушло в отставку сразу после признания полномочий парламента десятого созыва, передает УНН со ссылкой на "Грузия Online".
Парламент десятого созыва вступил в свои полномочия с момента принятия соответствующего постановления и принесения присяги депутатами парламента.
С этого момента премьер-министр и его кабинет считаются исполняющими обязанности, и у парламента будет почти месяц на утверждение нового правительства.
Кандидатуру главы правительства будет представлять правящая партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия" в течение двух недель после первого заседания.
Уже известно, что этот пост будет занимать действующий премьер-министр Георгий Гахария. После представления он должен будет сформировать свой кабинет и предстать перед парламентом для получения доверия со своей программой. У парламента будет девять дней для процедуры выражения доверия.
За выражение доверия должны проголосовать 76 депутатов парламента.
Как сообщал УНН, в Грузии подсчитали голоса второго тура парламентских выборов.