Уряд Грузії пішов у відставку
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Уряд Грузії на чолі з прем'єр-міністром Георгієм Гахарією автоматично пішов у відставку відразу після визнання повноважень парламенту десятого скликання, передає УНН із посиланням на "Грузія Online".
Парламент десятого скликання вступив в свої повноваження з моменту прийняття відповідної постанови і принесення присяги депутатами парламенту.
З цього моменту прем'єр-міністр і його кабінет вважаються виконуючими обов'язки, і у парламенту буде майже місяць на затвердження нового уряду.
Кандидатуру глави уряду буде представляти правляча партія "Грузинська мрія - демократична Грузія" протягом двох тижнів після першого засідання.
Уже відомо, що цю посаду буде займати діючий прем'єр-міністр Георгій Гахарія. Після представлення він повинен буде сформувати свій кабінет і постати перед парламентом для отримання довіри зі своєю програмою. У парламенту буде дев'ять днів для процедури висловлення довіри.
За висловлення довіри має проголосувати 76 депутатів парламенту.
Як повідомляв УНН, у Грузії підрахували голоси другого туру парламентських виборів.