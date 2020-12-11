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Уряд Грузії пішов у відставку

Уряд Грузії пішов у відставку

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. Уряд Грузії на чолі з прем'єр-міністром Георгієм Гахарією автоматично пішов у відставку відразу після визнання повноважень парламенту десятого скликання, передає УНН із посиланням на "Грузія Online".

Парламент десятого скликання вступив в свої повноваження з моменту прийняття відповідної постанови і принесення присяги депутатами парламенту.

З цього моменту прем'єр-міністр і його кабінет вважаються виконуючими обов'язки, і у парламенту буде майже місяць на затвердження нового уряду.

Кандидатуру глави уряду буде представляти правляча партія "Грузинська мрія - демократична Грузія" протягом двох тижнів після першого засідання.

Уже відомо, що цю посаду буде займати діючий прем'єр-міністр Георгій Гахарія. Після представлення він повинен буде сформувати свій кабінет і постати перед парламентом для отримання довіри зі своєю програмою. У парламенту буде дев'ять днів для процедури висловлення довіри.

За висловлення довіри має проголосувати 76 депутатів парламенту.

Як повідомляв УНН, у Грузії підрахували голоси другого туру парламентських виборів.

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