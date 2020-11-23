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У Грузії підрахували голоси другого туру парламентських виборів

У Грузії підрахували голоси другого туру парламентських виборів

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Центральна виборча комісія ЦВК Грузії завершила підрахунок голосів на всіх виборчих дільницях і опублікувала попередні результати другого туру парламентських виборів, повідомляє УНН з посиланням на сайт ЦВК.

За даними ЦВК, у всіх 17 виборчих округах країни перемогли кандидати від правлячої партії “Грузинська мрія — Демократична Грузія”. Зазначимо, що опозиція відмовилась від участі у другому турі парламентських виборів.

Явка виборців у другому турі парламентських виборів склала 26,29%, проголосували 562 664 виборців. Найвища активність виборців була зареєстрована в Аджарії — 39,29%, найнижча — у Тбілісі — 20,04%.

Нагадаємо, у Грузії 21 листопада відбувся другий тур парламентських виборів. Від участі в ньому відмовилися всі опозиційні партії країни, які закликали своїх прихильників до повного ігнорування результатів голосування. За даними ЦВК, голосування пройшло без значних порушень, проте у Батумі після виборів сталися сутички, затримані п’ятеро людей.

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