В Грузии подсчитали голоса второго тура парламентских выборов
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Центральная избирательная комиссия ЦИК Грузии завершила подсчет голосов на всех избирательных участках и опубликовала предварительные результаты второго тура парламентских выборов, сообщает УНН со ссылкой на сайт ЦИК.
По данным ЦИК, во всех 17 избирательных округах страны победили кандидаты от правящей партии “Грузинская мечта — Демократическая Грузия”. Отметим, что оппозиция отказалась от участия во втором туре парламентских выборов.
Явка избирателей во втором туре парламентских выборов составила 26,29%, проголосовали 562 664 избирателей. Самая высокая активность избирателей была зарегистрирована в Аджарии — 39,29%, самая низкая — в Тбилиси — 20,04%.
Напомним, в Грузии 21 ноября состоялся второй тур парламентских выборов. От участия в нем отказались все оппозиционные партии страны, которые призвали своих сторонников к полному игнорированию результатов голосования. По данным ЦИК, голосование прошло без значительных нарушений, однако в Батуми после выборов произошли столкновения, задержаны пять человек.