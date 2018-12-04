Правительство Франции намерено пойти на уступки "желтым жилетам"
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Правительство Франции готовится приостановить увеличение налога на топливо. Об этом сообщил источник в правительстве страны после акций протеста движения "Желтые жилеты" против высоких цен на топливо, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Источник добавил, что премьер-министр Эдуард Филипп должен объявить о приостановке увеличения налога на топливо позже во вторник.
Ранее президент страны Эмманюэль Макрон поручил французскому премьер-министру Эдуару Филиппу провести встречу с представителями парламентских партий и участниками протестного движения.
Демонстранты из движения "Желтые жилеты" устраивают массовые акции протеста уже третьи выходные подряд. Помимо снижения цен на топливо, они требуют уменьшения налогового бремени и повышения минимального размера оплаты труда.