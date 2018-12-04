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Уряд Франції збирається піти на поступки "жовтим жилетам"

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. Уряд Франції готується призупинити підвищення податку на пальне. Про це повідомило джерело в уряді країни після акцій протесту руху "Жовті жилети" проти високих цін на пальне, передає УНН з посиланням на Reuters.

Уряд Франції збирається піти на поступки "жовтим жилетам"

Джерело додало, що прем'єр-міністр Едуард Філіпп повинен оголосити про припинення збільшення податку на паливо пізніше у вівторок.

Раніше президент країни Еммануель Макрон доручив французькому прем'єр-міністру Едуару Філіппу провести зустріч з представниками парламентських партій і учасниками протестного руху.

Демонстранти з руху "Жовті жилети" влаштовують масові акції протесту вже треті вихідні підряд. Крім зниження цін на пальне, вони вимагають зменшення податкового тягаря і підвищення мінімального розміру оплати праці.

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