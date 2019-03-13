Правительство разрешило увеличить штат работников Государственной миграционной службы (исправлено)
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Кабинет министров разрешил увеличить штатную численность работников Государственной миграционной службы Украины, передает УНН.
Количество сотрудников аппарата планируют увеличить 29 штатных единиц.
Кроме того, для качественного функционирования пункта временного размещения беженцев в Яготине вводят еще 75 должностей, в Николаевском пункте временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, незаконно находящихся в Украине, - 67.
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Как сообщал УНН, Кабинет министров одобрил изменения в Налоговый кодекс для усовершенствования администрирования местных налогов и сборов.
Кроме того, в Министерство финансов Украины поступило 13 предложений по реформированию Государственной фискальной службы.