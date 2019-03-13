Правительство разрешило увеличить штат работников Государственной миграционной службы (исправлено)

Количество сотрудников аппарата планируют увеличить 29 штатных единиц.



Кроме того, для качественного функционирования пункта временного размещения беженцев в Яготине вводят еще 75 должностей, в Николаевском пункте временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, незаконно находящихся в Украине, - 67.



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Как сообщал УНН, Кабинет министров одобрил изменения в Налоговый кодекс для усовершенствования администрирования местных налогов и сборов.



Кроме того, в Министерство финансов Украины поступило 13 предложений по реформированию Государственной фискальной службы.