Уряд дозволив збільшити штат працівників Державної міграційної служби (виправлено)
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Кабінет міністрів дозволив збільшити штатну чисельність працівників Державної міграційної служби України, передає УНН.
Кількість працівників апарату планують збільшити 29 штатних одиниць.
Крім того, для якісного функціонування пункту тимчасового розміщення біженців у Яготині вводять ще 75 посад, у Миколаївському пункті тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, — 67.
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Як повідомляв УНН, Кабінет міністрів схвалив зміни до Податкового кодексу для удосконалення адміністрування місцевих податків і зборів.
Крім того, до Міністерства фінансів України надійшло 13 пропозицій щодо реформування Державної фіскальної служби.