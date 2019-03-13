Кабмін схвалив рішення про ліквідацію Інституту кримінально-виконавчої служби
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Кабінет міністрів України схвалив рішення про ліквідацію Інституту кримінально-виконавчої служби, передає УНН.
Кабінет Міністрів утворив новий вищий навчальний заклад 4-го рівня акредитації у березні 2011 року – Інститут кримінально-виконавчої служби.
Але вже у 2016 році батьки курсантів Інституту кримінально-виконавчої служби закликали міністра юстиції Павла Петренка не дозволити ліквідувати навчальний заклад, де навчаються їх діти.
Так, 23 грудня батьки курсантів Інституту кримінально-виконавчої служби прибули до Міністерства юстиції та просили про особистий прийом міністра Павла Петренко. Однак, його не відбулося через відсутність посадовця на робочому місці.
У зв’язку з цим, батьківська ініціативна група лишили колективне звернення до міністра, в якому закликала не дозволити ліквідувати навчальний заклад їх дітей.