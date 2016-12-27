П.Петренка закликали не допустити ліквідації Інституту кримінально-виконавчої служби
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Батьки курсантів Інституту кримінально-виконавчої служби закликають міністра юстиції Павле Петренко не дозволити ліквідувати навчальний заклад, де навчаються їх діти. Про це УНН повідомили представники ініціативної групи батьків.
Так, 23 грудня батьки курсантів Інституту кримінально-виконавчої служби прибули до Міністерства юстиції та просили про особистий прийом міністра Павла Петренко. Однак, його не відбулося через відсутність посадовця на робочому місці.
У зв’язку з цим, батьківська ініціативна група лишили колективне звернення до міністра, в якому закликає не дозволити ліквідувати навчальний заклад їх дітей.
“Причиною для звернення до Петренка став виступ у ЗМІ заступника міністра юстиції Дениса Чернишова, який в ефірі одного з телеканалів повідомив про плани Міністерства юстиції перевести курсантів Інституту до Академії пенітенціарної служби, яка розташована у місті Чернігів”, — розповіла одна з мам.
Такі дії, на переконання батьків, є грубим порушенням вимог та норм, закріплених у Конституції України щодо права громадян України на доступність здобуття вищої освіти.
“Положення про Інститут кримінально-виконавчої служби затверджене спільним наказом Міністерства внутрішніх справ та Державної пенітенціарної служби України, а тому його ліквідація можлива лише на підставі розпорядження Кабінету Міністрів України та відповідного спільного наказу ДПтС і МВС України.
У червні 2016 року колишній Голова ДПтС України Володимир Палагнюк від імені міністра юстиції запевнив курсантів Інституту кримінально-виконавчої служби в продовженні його діяльності та пообіцяв їм можливість спокійно завершити в ньому навчання”, — наголошують батьки.
Курсанти та їх батьки розраховують на оперативний розгляд їх звернення та все ж на особисте спілкування з міністром.