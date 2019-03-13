Кабмин принял решение о ликвидации Института уголовно-исполнительной службы

Кабинет Министров создал новое высшее учебное заведение 4-го уровня аккредитации в марте 2011 года - Институт уголовно-исполнительной службы.



Но уже в 2016 году родители курсантов Института уголовно-исполнительной службы призвали министра юстиции Павла Петренко не позволить ликвидировать учебное заведение, где учатся их дети.



Так, 23 декабря родители курсантов Института уголовно-исполнительной службы прибыли в Министерство юстиции и просили о личном приеме министра Павла Петренко. Однако, его не состоялось из-за отсутствия должностного лица на рабочем месте.

В связи с этим, родительская инициативная группа оставила коллективное обращение к министру, в котором призвала не позволить ликвидировать учебное заведение их детей.







