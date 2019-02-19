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Мінфін отримав пропозиції щодо реформування ДФС

Мінфін отримав пропозиції щодо реформування ДФС

Київ • УНН

 • 7635 перегляди

КИЇВ. 19 лютого. УНН. До Міністерства фінансів України надійшло 13 пропозицій щодо реформування Державної фіскальної служби. Про це повідомляє УНН з посиланням на спільноту Міністерства фінансів України у Facebook.

Сьогодні відбулось друге засідання Міжвідомчої робочої групи з реформи Державної фіскальної служби. Під час зустрічі, заступник міністра фінансів Сергій Верланов розповів про принципи підготовки Положення про Державну податкову службу та Державну митну службу.

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"До Міністерства фінансів надійшло 13 пропозицій від членів робочої групи – представників ДФС, міжнародних експертів та бізнесу. Отримані пропозиції опрацьовуються фахівцями Мінфіну, після чого будуть підготовлені відповідні проекти положень, які після обговорення робочою групою будуть направлені на розгляд Уряду в установленому порядку", - йдеться у повідомленні.

Мінфін уже почав працювати над змінами у законодавство, включно із Податковим кодексом. Це передбачено у Постанові КМУ про реорганізацію ДФС від 18 грудня 2018 року.

Нагадаємо, Міністерство фінансів отримало перші пропозиції щодо реформування Державної фіскальної служби.

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