Мінфін отримав пропозиції щодо реформування ДФС

Сьогодні відбулось друге засідання Міжвідомчої робочої групи з реформи Державної фіскальної служби. Під час зустрічі, заступник міністра фінансів Сергій Верланов розповів про принципи підготовки Положення про Державну податкову службу та Державну митну службу.

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"До Міністерства фінансів надійшло 13 пропозицій від членів робочої групи – представників ДФС, міжнародних експертів та бізнесу. Отримані пропозиції опрацьовуються фахівцями Мінфіну, після чого будуть підготовлені відповідні проекти положень, які після обговорення робочою групою будуть направлені на розгляд Уряду в установленому порядку", - йдеться у повідомленні.

Мінфін уже почав працювати над змінами у законодавство, включно із Податковим кодексом. Це передбачено у Постанові КМУ про реорганізацію ДФС від 18 грудня 2018 року.

Нагадаємо, Міністерство фінансів отримало перші пропозиції щодо реформування Державної фіскальної служби.