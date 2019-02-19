Минфин получил предложения по реформированию ГФС
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. В Министерство финансов Украины поступило 13 предложений по реформированию Государственной фискальной службы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщество Министерства финансов Украины в Facebook.
Сегодня состоялось второе заседание Межведомственной рабочей группы по реформе Государственной фискальной службы. Во время встречи, заместитель министра финансов Сергей Верланов рассказал о принципах подготовки Положения о Государственной налоговой службе и Государственной таможенной службе.
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"В Министерство финансов поступило 13 предложений от членов рабочей группы - представителей ГФС, международных экспертов и бизнеса. Полученные предложения прорабатываются специалистами Минфина, после чего будут подготовлены соответствующие проекты положений, после обсуждения рабочей группой будут направлены на рассмотрение правительства в установленном порядке", - говорится в сообщении.
Минфин уже начал работать над изменениями в законодательство, включая Налоговый кодекс. Это предусмотрено в Постановлении КМУ о реорганизации ГФС от 18 декабря 2018 года.
Напомним, Министерство финансов получило первые предложения по реформированию Государственной фискальной службы.