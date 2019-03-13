Кабмін підтримав зміни до Податкового кодексу
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Кабінет міністрів схвалив зміни до Податкового кодексу для удосконалення адміністрування місцевих податків і зборів, передає УНН.
Законопроект має покращити рівень адміністрування місцевих податків і зборів, а також запровадити уніфіковану форму інформації щодо ставок та пільг місцевих податків і зборів та забезпечити надання інформації контролюючим органам в електронному вигляді для подальшої автоматизації і наповнення інформаційної бази ДФС.
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Як повідомляв УНН, у ДФС роз'яснили декларування податкових зобов’язань з акцизного податку.
Крім того, до Міністерства фінансів України надійшло 13 пропозицій щодо реформування Державної фіскальної служби.