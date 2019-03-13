Кабмин поддержал изменения в Налоговый кодекс
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Кабинет министров одобрил изменения в Налоговый кодекс для усовершенствования администрирования местных налогов и сборов, передает УНН.
Законопроект должен улучшить уровень администрирования местных налогов и сборов, а также ввести унифицированную форму информации о ставках и льготах местных налогов и сборов и обеспечить предоставление информации контролирующим органам в электронном виде для дальнейшей автоматизации и наполнения информационной базы ГФС.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В ГФС назвали основные случаи представления налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах в 2019 году
Как сообщал УНН, в ГФС разъяснили декларирования налоговых обязательств по акцизному налогу.
Кроме того, в Министерство финансов Украины поступило 13 предложений по реформированию Государственной фискальной службы.