Кабмин поддержал изменения в Налоговый кодекс

Законопроект должен улучшить уровень администрирования местных налогов и сборов, а также ввести унифицированную форму информации о ставках и льготах местных налогов и сборов и обеспечить предоставление информации контролирующим органам в электронном виде для дальнейшей автоматизации и наполнения информационной базы ГФС.



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Как сообщал УНН, в ГФС разъяснили декларирования налоговых обязательств по акцизному налогу.



Кроме того, в Министерство финансов Украины поступило 13 предложений по реформированию Государственной фискальной службы.









