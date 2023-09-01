Правительство разрешило пересекать границу курсантам, которые не подлежат призыву, для летной подготовки

Цитата

“Предоставлено право пересечения государственной границы в случае введения правового режима военного положения студентам или курсантам, которые получают образование по авиационным специальностям, не подлежат призыву на военную службу по мобилизации, на особый период и нуждаются в практической летной подготовке в иностранных учебных заведениях или в авиационных школах в связи с закрытием воздушного пространства Украины”, - написал Мельничук в Telegram.

Напомним

11 августа Кабинет министров снял ограничения на пересечение границы членами семей погибших или пропавших без вести в ходе проведения АТО.