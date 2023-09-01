Уряд дозволив перетинати кордон курсантам, які не підлягають призову, для льотної підготовки

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“Надано право перетинання державного кордону у разі введення правового режиму воєнного стану студентам або курсантам, які здобувають освіту за авіаційними спеціальностями, не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період та потребують практичної льотної підготовки в іноземних закладах освіти або в авіаційних школах у звʼязку із закриттям повітряного простору України”, - написав Мельничук у Telegram.

Нагадаємо

11 серпня Кабінет міністрів зняв обмеження на перетин кордону членами сімей загиблих чи зниклих безвісти в під час проведення АТО.