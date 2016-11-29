Правительство Великобритании напомнило фанатам "МЮ" о нападениях на болельщиков в Одессе
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Британское правительство выпустило памятку для фанатов "Манчестер Юнайтед" перед выездом в Одессу на матч Лиги Европы протии "Зари", в которой напомнило о нападениях на болельщиков в Одессе, передает УНН со ссылкой пресс-службу британского ведомства.
В своем "путеводителе", британское правительство напомнило о документах, которые необходимо оформлять для поездки за границу, как добраться до стадиона, правила поведения на стадионе и данные о работе посольства Великобритании в Украине.
Кроме того, фанатам "МЮ" напомнили о нападениях на иностранных граждан, в том числе нападение на футбольных фанатов в Одессе.
"Учитывая политическую ситуацию в стране (напряженность в отношениях между Украиной и Россией) избегать любых действий или пения, которые могли бы спровоцировать враждебную реакцию местных болельщиков", - отметили в ведомстве.
Также в правительстве призвали соблюдать общественный порядок в Одессе.
Напомним, "Манчестер Юнайтед" аннулировал билеты на матч с "Зарей" болельщикам из РФ.