Уряд Британії нагадав фанатам “МЮ” про напади на вболівальників в Одесі

У своєму “путівнику”, британський уряд нагад про документи, які потрібно оформлювати для поїздки за кордон, як дістатися до стадіону, правила поведінки на стадіоні та дані про роботу посольства Великої Британії в Україні.

Крім того, фанатм “МЮ” нагадали про напади на іноземних громадян, зокрема напад на футбольних фанатів в Одесі.

“Враховуючи політичну ситуацію в країні (зкорема напруженість у відносинах між Україною та Росією) уникати будь-яких дій чи співів, які б могли спровокувати ворожу реакцію місцевих вболівальників”, — наголосили у відомстві.

Також в уряді закликали дотримуватися громадського порядку в Одесі.

Нагадаємо, "Манчестер Юнайтед" анулював квитки на матч із "Зорею" уболівальникам з РФ.