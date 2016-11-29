Уряд Британії нагадав фанатам “МЮ” про напади на вболівальників в Одесі
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Британський уряд випустив пам’ятку для фанатів “Манчестер Юнайтед” перед виїздом до Одеси на матч Ліги Європи протии “Зорі”, в якій нагадав про напади на вболівальників в Одесі, передає УНН з посиланням пресс-службу британського відомства.
У своєму “путівнику”, британський уряд нагад про документи, які потрібно оформлювати для поїздки за кордон, як дістатися до стадіону, правила поведінки на стадіоні та дані про роботу посольства Великої Британії в Україні.
Крім того, фанатм “МЮ” нагадали про напади на іноземних громадян, зокрема напад на футбольних фанатів в Одесі.
“Враховуючи політичну ситуацію в країні (зкорема напруженість у відносинах між Україною та Росією) уникати будь-яких дій чи співів, які б могли спровокувати ворожу реакцію місцевих вболівальників”, — наголосили у відомстві.
Також в уряді закликали дотримуватися громадського порядку в Одесі.
Нагадаємо, "Манчестер Юнайтед" анулював квитки на матч із "Зорею" уболівальникам з РФ.