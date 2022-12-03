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Урсула фон дер Ляен: соглашение об ограничении цен на нефть поможет стабилизировать мировые цены на энергию

Урсула фон дер Ляен: соглашение об ограничении цен на нефть поможет стабилизировать мировые цены на энергию

Киев • УНН

 • 1097346 просмотра

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Соглашение ЕС об ограничении цен на нефть, согласованное с G7 и другими, поможет стабилизировать мировые цены на энергию, что принесет пользу экономикам во всем мире.

Об этом глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен написала в Twitter, комментируя вчерашнее согласование ценового ограничения, пишет УНН.

Цитата

“Соглашение ЕС об ограничении цен на нефть, согласованное с G7 и другими, значительно сократит доходы россии. Это поможет нам стабилизировать мировые цены на энергию, что принесет пользу развивающимся экономикам во всем мире”, — говорится в сообщении фон дер Ляйен.

В своем видеокомментарии фон дер Ляйен напомнила, что Европейский Союз и другие партнеры вводят полную блокаду на морской импорт российской нефти с 5 декабря.

“Мы должны обеспечить, чтобы новые страны и развивающиеся страны продолжили иметь доступ к определенной части российской нефти по ограниченной цене”, — подчеркнула политика.

Напомним

После длительных переговоров представители стран Европейского Союза согласовали ценовой предел для покупателей российской нефти. Лимит составит 60 долларов за баррель, об этом пишет The New York Times ссылаясь на представителя Польши на переговорах Анджея Садоса.

Политика, разработанная "Большой семеркой" (G7) промышленно-развитых стран и их союзниками, направлена на ограничение доходов россии, одновременно предотвращая глобальный нефтяной шок.

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