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Урсула фон дер Ляєн: угода про обмеження цін на нафту допоможе стабілізувати світові ціни на енергію

Урсула фон дер Ляєн: угода про обмеження цін на нафту допоможе стабілізувати світові ціни на енергію

Київ • УНН

 • 1097348 перегляди

КИЇВ. 3 грудня. УНН. Угода ЄС про обмеження цін на нафту, узгоджена з G7 та іншими допоможе стабілізувати світові ціни на енергію, що принесе користь економікам у всьому світі.

Про це глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн написала у Twitter, коментуючи вчорашнє узгодження цінового обмеження, пише УНН.

Цитата

“Угода ЄС про обмеження цін на нафту, узгоджена з G7 та іншими, значно скоротить доходи росії. Це допоможе нам стабілізувати світові ціни на енергію, що принесе користь економікам, що розвиваються, у всьому світі”, — йдеться у повідомленні фон дер Ляєн.

У своєму відеокоментарі фон дер Ляєн нагадала, що Європейський Союз та інші партнери вводять повну блокаду на морський імпорт російської нафти з 5-го грудня.

“Ми маємо забезпечити, щоб нові країни, та країни, що розвиваються, продовжили мати доступ до певної частини російської нафти за обмеженою ціною”, — підкреслила політикиня.

Нагадаємо

Після тривалих переговорів представники країн Європейського Союзу погодили ціновий ліміт для покупців російської нафти. Ліміт становитиме 60 доларів за барель, про це пише The New York Times посилаючись на представника Польщі на переговорах Анджея Садоса.

Політика, розроблена "Великою сімкою" (G7) промислово розвинених країн та їхніми союзниками, спрямована на обмеження доходів Росії, одночасно запобігаючи глобальному нафтовому шоку.

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