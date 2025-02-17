Урсула фон дер Ляйен прибыла в Париж на встречу лидеров стран ЕС, по безопасности и обороне Украины
Киев • УНН
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Париж на встречу европейских лидеров по безопасности Украины. Она отметила критический этап европейской безопасности и необходимость срочного усиления обороны.
Руководительница Еврокомиссии дер Ляйен прибыла в Париж, где состоится встреча лидеров европейских стран по безопасности и обороне Украины. Об этом она сообщила в соцсети Х, пишет УНН.
Только что прибыла в Париж для важных переговоров. Безопасность Европы находится на переломном этапе. Да, это об Украине, но это также и о нас. Нам нужен срочный способ мышления. Нам нужен всплеск обороны. Все это нам сейчас нужно,
Напомним
17 февраля в Париже состоится встреча лидеров европейских стран по безопасности и обороне Украины. Встреча станет ответом на заявления США и попыткой Европы взять на себя гарантии безопасности для Украины.
Европа должна активизироваться, чтобы защитить долгосрочную безопасность Украины - Стармер17.02.25, 15:54 • 5565 просмотров