Урсула фон дер Ляйен прибыла в Париж на встречу лидеров стран ЕС, по безопасности и обороне Украины

Руководительница Еврокомиссии дер Ляйен прибыла в Париж, где состоится встреча лидеров европейских стран по безопасности и обороне Украины. Об этом она сообщила в соцсети Х, пишет УНН.

Только что прибыла в Париж для важных переговоров. Безопасность Европы находится на переломном этапе. Да, это об Украине, но это также и о нас. Нам нужен срочный способ мышления. Нам нужен всплеск обороны. Все это нам сейчас нужно, - говорится в сообщении.

Напомним

17 февраля в Париже состоится встреча лидеров европейских стран по безопасности и обороне Украины. Встреча станет ответом на заявления США и попыткой Европы взять на себя гарантии безопасности для Украины.

Европа должна активизироваться, чтобы защитить долгосрочную безопасность Украины - Стармер