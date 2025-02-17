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Урсула фон дер Ляєн прибула до Парижа на зустріч лідерів країн ЄС, щодо безпеки та оборони України

Урсула фон дер Ляєн прибула до Парижа на зустріч лідерів країн ЄС, щодо безпеки та оборони України

Київ • УНН

 • 21964 перегляди

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн прибула до Парижа на зустріч європейських лідерів щодо безпеки України. Вона наголосила на критичному етапі європейської безпеки та необхідності термінового посилення оборони.

Очільниця Єврокомісії дер Ляєн прибула до Парижа, де відбудеться зустріч лідерів європейських країн щодо безпеки та оборони України. Про це вона повідомила у соцмережі Х, пише УНН.

Щойно прибула до Парижа для важливих переговорів. Безпека Європи перебуває на переломному етапі. Так, це про Україну, але це також і про нас. Нам потрібен терміновий спосіб мислення. Нам потрібен сплеск оборони. Все це нам зараз потрібно,

- йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

17 лютого у Парижі відбудеться зустріч лідерів європейських країн щодо безпеки та оборони України. Зустріч стане відповіддю на заяви США та спробою Європи взяти на себе гарантії безпеки для України.

Європа має активізуватися, щоб захистити довгострокову безпеку України - Стармер17.02.25, 15:54 • 23344 перегляди

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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